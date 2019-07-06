المملكة: نرحب بالاتفاق.. وموقفنا ثابت وداعم للسودان وشعبه

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، ترحيب المملكة بالاتفاق الذي تم التوصل له في جمهورية السودان الشقيقة، معبراً عن تطلع المملكة لأن تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار، بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان. وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على ثبات موقف المملكة الداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، ترحيب المملكة بالاتفاق الذي تم التوصل له في جمهورية السودان الشقيقة، معبراً عن تطلع المملكة لأن تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار، بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان. وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على ثبات موقف المملكة الداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.

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