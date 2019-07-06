شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يباشر العمل بتوقيع مرسوم الانتخابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تونس)

في أول ظهور له بعد إصابته بوعكة صحية الأسبوع الماضي، باشر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مهماته رسمياً، وقام بالتوقيع على أمر رئاسي أمس (الجمعة) يدعو الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019.

وتعتبر دعوة الناخبين إلى التصويت من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية، وشرطا أساسيا في العملية الانتخابية، إذ يفرض الفصل 101 من القانون الانتخابي التونسي أن تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه 3 أشهر قبل يوم الاقتراع، أي قبل 6 يوليو، باعتبار أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في 6 أكتوبر، بينما حددته الرئاسة يوم 10 نوفمبر.

وقال السبسي، في مقطع مصور نشرته صفحة الرئاسة التونسية دون تحديد تاريخ تصويره، إنه قضى أسبوعاً في المستشفى العسكري بتونس حيث تلقى العلاج من فريق كفء، الأمر الذي عجل بخروجه، مشيراً إلى وجود التزامات أكيدة في انتظاره، من بينها تمديد في حالة الطوارئ.