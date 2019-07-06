شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني اليمني يتقدم نحو معقل الانقلابيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني أمس (الجمعة)، أن قواته تمكنت من السيطرة الكاملة على بيت حشران ومعتق العتم والعريشة ومواقع أخرى في مديرية رازح، في حين واصلت قوات الجيش اليمني، بإسناد جوي من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تقدمها الميداني في جبهة محور رازح غربي محافظة صعدة، المعقل الرئيس لمليشيات الحوثي أقصى شمالي اليمن. وأكد أن قوات الجيش الوطني تسيطر نارياً على مواقع الانقلابيين المتمركزين في آل زاهر وآل شرقة والوحدة الصحية في المديرية ذاتها، وسط تقهقر كبير في أوساط عناصر المليشيات.

كما تمكن فريق نزع الألغام من نزع أكثر من 20 لغماً أرضياً وعبوة ناسفة زرعتها المليشيات جوار مساكن المواطنين وداخل مزارعهم وفي الطرقات العامة، في الوقت الذي تشهد فيه جبهة رازح معارك عنيفة خلال اليومين الماضيين. من جهة أخرى، أعلنت وكالة التعاون التقني والتنمية «أكتد»، وهي منظمة إغاثية فرنسية تنشط منذ سنوات في عدد من المحافظات اليمنية، وقف عملها بمحافظة إب وسط اليمن، بعد منعها من ممارسة أعمالها من قبل السلطات المحلية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وتوقفت عدد من المشاريع التي كانت قيد التنفيذ، من بينها مشروع النقد مقابل العمل ببناء الفصول الدراسية وترميم عدد من المدارس، إضافة إلى مشاريع أخرى بمختلف مديريات محافظة إب.