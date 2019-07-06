شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا.. «مفخخة» تقتل 3 قرب الحدود السورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز، "الخليج 365" (إسطنبول)

ذكرت مصادر أمنية أن 3 سوريين قتلوا في انفجار سيارة في جنوب تركيا قرب الحدود مع سورية أمس (الجمعة). ووقع الانفجار في بلدة ريحانلي، ونقلت وسائل إعلام تركية عن الحاكم المحلي قوله إن السلطات تحقق لمعرفة السبب، في حين أشارت المصادر إلى أن شخصاً واحداً أصيب في الانفجار.

وقالت وكالة «الأناضول» إنه تم إرسال العديد من سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة إلى مكان الحادثة. وأوضحت الوكالة، نقلاً عن «مصادر أمنية»، أن الحادثة وقعت في شارع محمد عاكف أرصوي، على بعد نحو 750 متراً عن مبنى القائمقامية. ومن جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الانفجار نتج عن زرع قنبلة في إحدى السيارات، وأوضح للصحفيين أن النتائج الأولية تشير إلى أن الانفجار ربما يتصل بالإرهاب.