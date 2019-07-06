برانكو يعيد البصاص

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) قرر مدرب فريق الأهلي برانكو، ضم النجم الأهلاوي مصطفى بصاص ضمن أسماء البعثة التي ستغادر غداً (الأحد) للنمسا لإقامة معسكر إعدادي خلال شهر يوليو الجاري، ويسعى المدرب برانكو لمنح البصاص فرصة خلال المعسكر الخارجي، الذي يسعى من خلاله الفريق الأهلاوي للتحضير لمنافسات الموسم الرياضي القادم المحلية والآسيوية، وكان اللاعب في الموسم الماضي يخضع للتدريبات حتى نهايته، وفي الموسم قبل الماضي خاض تجربة احترافية لمدة 6 أشهر مع نادي أحد، وعاد بعد ذلك للنادي الأهلي، وحالياً مع بداية التدريبات تواجد البصاص مع زملائه اللاعبين، ومنحت الإدارة الأهلاوية الصلاحية الكاملة للمدرب برانكو لتحديد مصير اللاعب الذي ينتهي عقده في شهر سبتمبر القادم، وستكون الفرصة الأخيرة للبصاص من أجل الاستمرار مع الفريق الأهلاوي في السنوات القادمة، بتجديد عقده مع النادي في حال الحصول على ثقة المدرب برانكو الذي أدرج اسم اللاعب ضمن قائمة المعسكر الخارجي.

قرر مدرب فريق الأهلي برانكو، ضم النجم الأهلاوي مصطفى بصاص ضمن أسماء البعثة التي ستغادر غداً (الأحد) للنمسا لإقامة معسكر إعدادي خلال شهر يوليو الجاري، ويسعى المدرب برانكو لمنح البصاص فرصة خلال المعسكر الخارجي، الذي يسعى من خلاله الفريق الأهلاوي للتحضير لمنافسات الموسم الرياضي القادم المحلية والآسيوية، وكان اللاعب في الموسم الماضي يخضع للتدريبات حتى نهايته، وفي الموسم قبل الماضي خاض تجربة احترافية لمدة 6 أشهر مع نادي أحد، وعاد بعد ذلك للنادي الأهلي، وحالياً مع بداية التدريبات تواجد البصاص مع زملائه اللاعبين، ومنحت الإدارة الأهلاوية الصلاحية الكاملة للمدرب برانكو لتحديد مصير اللاعب الذي ينتهي عقده في شهر سبتمبر القادم، وستكون الفرصة الأخيرة للبصاص من أجل الاستمرار مع الفريق الأهلاوي في السنوات القادمة، بتجديد عقده مع النادي في حال الحصول على ثقة المدرب برانكو الذي أدرج اسم اللاعب ضمن قائمة المعسكر الخارجي.

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