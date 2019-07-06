كما انفردت "الخليج 365".. بلال يعود للفرسان

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) وقع رئيس نادي الوحدة سلطان أزهر عقدا احترافيا مع لاعب النادي السابق حاتم بلال، الذي انتقل قبل موسمين إلى نادي الفيحاء، ومن ثم نادي القادسية أخيرا. ويلعب بلال محورا وقلب دفاع، وتمت إعادته مجددا لصفوف الفريق الوحداوي عوضا عن اللاعب عبدالإله المالكي الذي انتقل إلى نادي الاتحاد. وتسعى الإدارة الوحداوية للتعاقد مع مهاجم بديل لكاسنجو الكنغولي، ولاعب يجيد صناعة اللعب، وستعقد إدارة النادي مساء اليوم، اجتماعا مع الجهازين الفني والإداري على هامش انطلاقة تدريبات الفريق على ملعب الجوهرة لمناقشة خطة الإعداد للموسم القادم، والفترة التي يحتاجها مدرب الفريق لتحديد قائمة معسكر سلوفينيا واحتياجات الفريق الفنية من لاعبين أجانب ومحليين وتحديد الأسماء التي يرى عدم الاستفادة منها خلال الفترة القادمة.

وقع رئيس نادي الوحدة سلطان أزهر عقدا احترافيا مع لاعب النادي السابق حاتم بلال، الذي انتقل قبل موسمين إلى نادي الفيحاء، ومن ثم نادي القادسية أخيرا. ويلعب بلال محورا وقلب دفاع، وتمت إعادته مجددا لصفوف الفريق الوحداوي عوضا عن اللاعب عبدالإله المالكي الذي انتقل إلى نادي الاتحاد. وتسعى الإدارة الوحداوية للتعاقد مع مهاجم بديل لكاسنجو الكنغولي، ولاعب يجيد صناعة اللعب، وستعقد إدارة النادي مساء اليوم، اجتماعا مع الجهازين الفني والإداري على هامش انطلاقة تدريبات الفريق على ملعب الجوهرة لمناقشة خطة الإعداد للموسم القادم، والفترة التي يحتاجها مدرب الفريق لتحديد قائمة معسكر سلوفينيا واحتياجات الفريق الفنية من لاعبين أجانب ومحليين وتحديد الأسماء التي يرى عدم الاستفادة منها خلال الفترة القادمة.

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