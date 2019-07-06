ترند الموجز|التعريفة الجديدة للمواصلات..وتعليق ناري من أديب بعد زيادة البنزين..وموقف مشاركة صلاح أمام جنوب إفريقيا.. والأهلي يشعل الميركاتو الصيفي بصفقتين

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، بعد زيادة البنزين.. تعرف على التعريفة الجديدة للسرفيس والنقل العام والتاكسي الأبيض وكريم، وتعليق ناري من عمرو أديب بعد زيادة أسعار البنزين، وقبل ساعات من مواجهة جنوب إفريقيا.. إصابة جديدة تضرب الفراعنة.. وموقف مشاركة صلاح أمام ’’الأولاد‘‘، والأهلي يُشعل ’’الميركاتو الصيفي‘‘ بصفقتين ناريتين.. ونجم الزمالك في الطريق إلى القلعة الحمراء.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

بعد زيادة البنزين.. تعرف على التعريفة الجديدة للسرفيس والنقل العام والتاكسي الأبيض وكريم

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، التعريفة الجديدة للتاكسي الأبيض، حيث تمت زيادة فتح العداد جنيها واحدا (7 جنيهات بدلاً من 6)، و (50 قرش لكل كيلو متر – و17 جنيها في ساعة الانتظار الأولى ثم 8 جنيهات لكل ساعة) وفقاً لما نشرته بوابة الأهرام .

وأضافت بوابة الأهرام أنه بالنسبة لتعريفة النقل العام في القاهرة، فالزيادة فيها ستكون جنيها واحدا لكل الخطوط، فالخطوط ذات الـ 5 جنيهات ستصبح 6، والـ 4 ستصبح 5، والـ 3 ستصبح 4 جنيهات.

وفي سياق متصل، أكد محافظ القاهرة، أن الزيادة التى تم اعتمادها، بشأن تعريفة الركوب بعد زيادة أسعار المحروقات، لا تزيد عن 15 %، مشيرًا إلى أن التعريفة الجديدة تطبق على كل من سيارات السرفيس وأتوبيسات هيئة النقل العام وسيارات لأجرة ( التاكسى الأبيض ).

وبحسب اليوم السابع، وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظين بالإعلان تعريفة الركوب الخاصة بالسرفيس بكل الخطوط الداخلية والخارجية بالمحافظة علي الا تتخطي نسبة الزيادة في التعريفة من 10% الي 15%، ويتم الاعلان عن الأسعار الجديدة بطريقة ظاهرة في كافة مواقف سيارات الأجرة.

من جانبها، أعلنت شركة كريم مصر، عن التعريفة الجديدة لنقل الركاب داخل القاهرة والإسكندرية، وذلك بعد إعلان الحكومة زيادة أسعار الوقود.

وبلغت التعريفة بالقاهرة 9 جنيهات لفتحة العداد بدلا من 7.7 جنيه، و3.19 جنيه لكل كيلو بدلا من 2.8 جنيه، و0.91 جنيه لكل دقيقة انتظار بدلا من 0.76 جنيه.

أما التعريفة بالإسكندرية بلغت 8 جنيهات لفتحة العداد بدلا من 6.94 جنيه، و3.43 جنيه لكل كيلو بدلا من 3.01 جنيه، و0.76 جنيه لكل دقيقة انتظار بدلا من 0.68 جنيه.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود صباح الجمعة، للمرة الخامسة منذ يوليو.

وتقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر بدلا من 6.75 جنيهات بزيادة نحو جنيه وربع، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه بدلا من 5.50 جنيه وزاد سعر البنزين 95 إلى 9جنيات للتر بدلا من 7.75 جنيه والسولار إلى 6.75 جنيه للتر بدلا من 5.50 جنيه للتر‪.‬

وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر اسطوانات البوتاجاز للاستهلاك المنزلي بحيث زادت من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي و جنيها للاستخدام التجاري من 100 جنيه.

كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن الي 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق.

وأبقت الحكومة على سعر المازوت للصناعات الغذائية والأسمنت والكهرباء دون تغيير.

وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2019/2020 بنحو 52.9 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية قد خصصتها في العام المالي الحالي 2018/2019 الذي انتهي منذ أيام قليلة.

(رابط الخبر)

تعليق ناري من عمرو أديب بعد زيادة أسعار البنزين

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار الحكومة المصرية، بزيادة أسعار المحروقات، صباح الجمعة.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية إم بي سي مصر: "قرار زيادة أسعار الوقود لم يكن مفاجئًا، والدولة المصرية مهدت لرفع الدعم منذ أشهر، ومحدش فاجئنا ولا رفعوا الأسعار وماتش شغال مثلا".

وأضاف أديب: "لأول مرة في تاريخ الإدارة المصرية تم التمهيد لزيادة أسعار الوقود قبل التطبيق من خلال الإعلان مسبقًا عبر وسائل الإعلام المرئية".

وتابع: "مصر أنفقت على بند الدعم حوالي 5 تريليونات دولار خلال الخمس سنوات الماضية، وكان أكثر من نصفهم موجه للمواد البترولية، ولو كانت الدولة تعمل على رفع الدعم تدريجيا على مدار الـ 30 سنة الماضية، مكناش حسينا بالأزمة دلوقتي".

وواصل الإعلامي: "لا يوجد أحد سعيد بزيادة الأسعار، حتى الدولة لأنها تستهلك مواد بترولية، واللي بتوفره الحكومة من رفع الدعم مش هتحطه في جيبها، والجيل الحالي هو من تحمل أزمة تأجيل رفع الدعم".

وتطرق أديب إلى من يحاول استغلال القرار بشكل سلبي، قائلا: "دي آخر الأحزان"، ومصر في 2011 كان هناك دعم كامل على المحروقات ومع ذلك قامت ثورة، ولكن لم يكن هناك إصلاح اقتصادي".

وانتقد عمرو، سلوك بعض التجار المغالين في الأسعار، بعدما قررت الحكومة رفع أسعار الوقود، قائلًا: "الناس مبتزودش بما يرضي الله.. بلاش افترا".

وطالب مقدم البرنامج، بتطبيق العدل والقانون ومواجهة المغالاة في الأسعار في حال حدوثها، مشيرًا إلى أن سيارات الضبطية القضائية ستنتشر للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود صباح الجمعة، للمرة الخامسة منذ يوليو.

وتقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر بدلا من 6.75 جنيهات بزيادة نحو جنيه وربع، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه بدلا من 5.50 جنيه وزاد سعر البنزين 95 إلى 9جنيات للتر بدلا من 7.75 جنيه والسولار إلى 6.75 جنيه للتر بدلا من 5.50 جنيه للتر‪.‬

وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر اسطوانات البوتاجاز للاستهلاك المنزلي بحيث زادت من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي و جنيها للاستخدام التجاري من 100 جنيه.

كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن الي 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق.

وأبقت الحكومة على سعر المازوت للصناعات الغذائية والأسمنت والكهرباء دون تغيير.

وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2019/2020 بنحو 52.9 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية قد خصصتها في العام المالي الحالي 2018/2019 الذي انتهي منذ أيام قليلة.

(رابط الخبر)

قبل ساعات من مواجهة جنوب إفريقيا.. إصابة جديدة تضرب الفراعنة.. وموقف مشاركة صلاح أمام ’’الأولاد‘‘

تعرض مدافع المنتخب الوطني، محمود الونش لالتواء في الكاحل، ولم يكمل مران الفراعنة، أمس الجمعة، استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا، في التاسعة مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة الدولي، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقام الجهاز الطبي للمنتخب، بعمل جبيرة علي قدم الونش، وسيخضع لأشعة لتحديد حجم الإصابة، ومدة غيابه.

Advertisements

وكان محمود جنش وأحمد حسن كوكا، قد تعرضا لإصابة في وقت سابق، لينضم لهما الونش.

من ناحية أخرى، شارك محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، في مران الجمعة، الذي أقيم على استاد الكلية الحربية، بعد تعافيه من نزلة البرد.

وكان صلاح قد عانى من نزلة برد حرمته من المشاركة في مران الخميس، ولكنه شارك في تدريبات الجمعة، وأصبح جاهزا للمباراة.

ونجح المنتخب المصري في التأهل لدور الـ16، بعد تربعه على عرش المجموعة الأولى بـ9 نقاط.

أما منتخب جنوب إفريقيا فاحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة التي ضمت المغرب وكوت ديفوار وناميبيا.

وكان المنتخب الوطني قد فاز على زيمبابوي، في الجولة الأولى بهدف نظيف سجله محمود تريزيجيه، ثم تغلب على الكونغو الديمقراطية، في الجولة الثانية بهدفين دون رد سجلهما، أحمد المحمدي ومحمد صلاح.

بعد ذلك فاز الفراعنة في ختام دور المجموعات على أوغندا بهدفين لصلاح والمحمدي.

وحل المنتخب الوطني وصيفا في النسخة الماضية للبطولة، بعدما خسر المباراة النهائية أمام الكاميرون بهدفين نظيفين.

ويحمل منتخب الفراعنة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس الأمم الافريقية، حيث يمتلك 7 بطولات، حققها أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

(رابط الخبر)

الأهلي يُشعل ’’الميركاتو الصيفي‘‘ بصفقتين ناريتين.. ونجم الزمالك في الطريق إلى القلعة الحمراء

الصراع بين قطبي الكرة المصري الأهلي والزمالك لا يقتصر على المواجهات في الملعب فقط، بل يشمل أيضا الصفقات الجيدة التي يعزز بها كل فريق صفوفه.

ويزداد الميركاتو الصيفي هذا العام سخونة، نظرا لانضمام نادي بيراميدز، الذي يملكه تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لمنافسة الأهلي والزمالك، في التعاقد مع الصفقات الجديدة استعدادا للموسم المقبل.

صفقات الأهلي

وأبرم الأهلي أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب وسط مولودية الجزائر، لمدة خمسة مواسم قادمة.

جاء ذلك بعد فترة من التفاوض استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني والسعي لاستفادة الأهلي من جهوده.

وعليه، كلف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات، بالسفر إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات التعاقد في ظل وجود عدة عروض للاعب من دول بلغاريا وتونس والسعودية، ليتم توقيع العقود بعد جهود كبيرة من مدير التسويق والتعاقدات، والذي حرص على الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والمكلف بشئون كرة القدم في كافة الأمور، وذلك خلال الساعات الماضية.

يذكر أن ديانج البالغ من العمر 21 عاما، يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأوليمبي.

وانضم المالي لصفوف مولودية الجزائر ليصبح محط أنظار العديد من الفرق إلا أن رغبة اللاعب والمفاوضات الجادة حسمت الصفقة لصالح الأهلي.

وفي سياق متصل، أعلنت ادارة النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، جاء ذلك بعدما كلف الخطيب، المهندس خالد مرتجي عضو المجلس، بالسفر إلى لندن لإتمام إجراءات التعاقد خاصة بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين نظرًا لرغبة النادي الإنجليزي في استعادة لاعبه رمضان صبحي إلى صفوفه، وبالفعل غادر مرتجي وبصحبته نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب إلى لندن قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد بالتنسيق مع رئيس النادي، الذي كان على تواصل دائم معه. وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، وغيرها، حتى تم توقيع العقود رسميًا، وأصبح رمضان صبحي أحد لاعبي الأهلي في الموسم الجديد.

يأتي هذا في إطار الخطة المتكاملة من جانب الكابتن محمود الخطيب المفوض بشئون الكرة، ولجنة التخطيط، لدعم صفوف فريق الكرة في الموسم القادم لتحقيق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

كهربا في الطريق؟

من ناحية أخرى، ترددت أنباء عن فسخ محمود عبد المنعم، كهربا، لاعب وسط الزمالك، عقده مع القلعة البيضاء، للانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية كـ"محلل"، حتى يتسنى له الانضمام إلى الأهلي.

وفي أول خطوة تصعيدية، قدم "كهربا"، شكوى رسمية ضد ناديه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ تعاقده الحالي.

وبحسب موقع سوبر كورة، فإن كهربا قدم الشكوى عن طريق محامي سويسري، وأكد فيها عدم صحة العقود التى تربطه بالزمالك في الوقت الحالي، حيث لم يقم النادي الأبيض باعتماد عقده لدى اتحاد الكرة فى الأوقات المحددة قانونيا وبالتالى أصبح لاغيا ويحق له الرحيل من النادي بالمجان.

كهربا يبحث عن محلل

وبحسب موقع فيتو، فإن "كهربا" يفكر في التوقيع لأحد الأندية السويسرية خلال الأيام المقبلة، بداعى فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، وفقا لتأكيدات المحامى المكلف من اللاعب لتولى القضية بصحة موقفه وفسخ العقد وأن اللاعب سيقوم بوضع شرط خاص في تعاقده مع النادي السويسرى يقضى بإمكانية انتقاله لصفوف النادي الأهلي حال سداد شرط جزائى متفق عليه، وبالتالى سيقوم النادي الأحمر بسداد الشرط والحصول على خدمات اللاعب بشكل قانونى دون الدخول طرفا في الأزمة.

تعليق غامض

من جانبه، علق كهربا على الأزمة الحالية، بشكل غير مباشر، عبر حسابه بانستجرام، قائلا: "متحكمش على حد من رد فعله، متحكمش على حد استحمل كتير وفى الأخر انفجر، متحكمش على حد علق مستقبله بوعود ومحصلتش، متحكمش على حد بذل كل طاقته ومقدرش، فلا تلمني فيما لا تعلم ولا تعتب علي فيما لا تعشه، لكل فعل رد فعل".

أول تهديد من الزمالك

وفي سياق متصل، كشف مصدر بنادي الزمالك، لموقع "فيتو" عن توجيه مسئولي القلعة البيضاء تحذيرات لـ"كهربا" بتجميده وإيقافه.

وأكد المصدر أن مسئولي الزمالك سيتقدمون بشكوى ضد اللاعب في الاتحاد الدولي "فيفا" في حالة توقيعه لأحد الأندية الخارجية دون علم الأبيض.

ونشبت خلافات حادة الفترة الماضية بين كهربا، ومرتضى منصور، رئيس الزمالك، حيث هاجم الأخير، لاعب الوسط، قائلا: "اللاعب كسب من وراء نادي الزمالك أكثر من 150 مليون جنيه في سنوات الإعارة، بعد ما كان بيركب توكتوك ركب عربية بحوالي 20 مليون جنيه ومش عارف اسمها ايه إيه”.

ووجه مرتضى رسالة حادة لكهربا قائلا: ”العقد موثق من اتحاد الكرة يا كذاب، لم نفسك واحترم نفسك والأفلام ديه مش بتهز شعره من راسي.. ولسة العقد فاضل فيه 3 سنوات .. وأنت مش معترف بالعقد ده إزاي كنت بتمضي وتستلم فلوس إزاي”.

جدير بالذكر أن هناك أنباء متداولة تشير إلى اقتراب كهربا من الانتقال إلى النادي الأهلي، بعد وصول اللاعب لطريق مسدود مع ناديه.

(رابط الخبر)