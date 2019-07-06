برلماني ليبي يؤكد نقل "ارهابيين" من تركيا لليبيا لمحاربة الجيش بطرابلس

أشار عضو ​مجلس النواب​ الليبي علي السعيدي القايدي في مدينة طبرق في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الى إن "نقل الإرهابيين من ​تركيا​ الى ​ليبيا​ ليس بجديد"، لافتا الى أن "هدا الخبر له فترة طويلة ويتوافد الكثير من الإرهابيين من تركيا عبر ​طرابلس​ و ​مصراتة​ لمحاربة ​الجيش الوطني​ الليبي في طرابلس وإعاقة تقدماته نحو وسط العاصمة الليبية طرابلس".

وأكد أن "هذه الجماعات موجودة الآن في محاور القتال وتحارب الجيش الوطني الليبي تحت حماية الدولة المدنية"، مشيرا الى أنه "تم القبض على إرهابي تونسي في محور القتال بمنطقة وادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس".

وحول الدول الروسي وتعامله مع الملف الليبي أعتبر القايدي أن "الموقف الروسي من الأزمة واضح ويؤكد محاربة الإرهاب في ليبيا".

وردا على سؤال بشأن إمكانية وقف ​إطلاق النار​ في طرابلس وجلوس الأطراف الليبية المتنازعة مجددا على طاولة الحوار شدد على أن "قضية الجلوس على طاولة المفاوضات هذا شان سياسي ولا علاقة الجيش به الجيش يدرك تمام الإدراك لا حوار في ظل وجود الجماعات الإرهابية المسلحة".