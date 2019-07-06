الخارجية الصينية: اميركا مستعدة للتنسيق لحل قضية شبه الجزيرة الكورية

لفتت الخارجية الصينية في بيان الى أن "نائب وزير خارجية الصين تشاو هوي أجرى محادثة هاتفية في 5 تموز 2019 مع المبعوث الأميركي الخاص المكلف بالملف الكوري الشمالي ستيفن بيغون، وقد تبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية وحول دفع عملية التسوية السياسية".
واشار البيان الى أن "ستيفن بيغون أطلع الجانب الصيني على نتاج الاجتماع الأخير بين الزعيمين الأميركي والكوري الشمالي في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة مستعدة لتعزيز الاتصالات والتنسيق مع الصين بشأن حل قضية شبه الجزيرة الكورية"، لافتا الى أن "تشاو هوي أكد بدوره أن التفاعل الأطراف النشط في المستقبل القريب له أهمية كبيرة لدفع عملية مفاوضات السلام".
بدوره شدد نائب وزير خارجية الصين أن "بلاده تدعم استمرار الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وتأمل أن يتحرك الطرفان تجاه بعضهما البعض، وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا بين البلدين، واستئناف المشاورات في أقرب وقت ممكن".
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