الخارجية الصينية: اميركا مستعدة للتنسيق لحل قضية شبه الجزيرة الكورية

لفتت الخارجية ​الصين​ية في بيان الى أن "نائب وزير خارجية الصين تشاو هوي أجرى محادثة هاتفية في 5 تموز 2019 مع المبعوث الأميركي الخاص المكلف بالملف الكوري الشمالي ستيفن بيغون، وقد تبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع الحالي في شبه ​الجزيرة​ الكورية وحول دفع عملية التسوية السياسية".

واشار البيان الى أن "ستيفن بيغون أطلع الجانب الصيني على نتاج الاجتماع الأخير بين الزعيمين الأميركي والكوري الشمالي في المنطقة منزوعة ​السلاح​ بين الكوريتين"، مؤكداً أن "​الولايات المتحدة​ مستعدة لتعزيز ​الاتصالات​ والتنسيق مع الصين بشأن حل قضية شبه الجزيرة الكورية"، لافتا الى أن "تشاو هوي أكد بدوره أن التفاعل الأطراف النشط في ​المستقبل​ القريب له أهمية كبيرة لدفع عملية مفاوضات السلام".

بدوره شدد نائب وزير خارجية الصين أن "بلاده تدعم استمرار الحوار بين الولايات المتحدة و​كوريا الشمالية​، وتأمل أن يتحرك الطرفان تجاه بعضهما البعض، وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا بين البلدين، واستئناف المشاورات في أقرب وقت ممكن".