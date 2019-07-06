كرم: ليس كل ما يطالب به باسيل له شخصياً يفيد المسيحيين

أسف أمين سرّ كتلة الجمهورية القوية، النائب السابق فادي كرم، لسعي فريق وزير الخارجية جبران باسيل لإلغاء المصالحات، بدل العمل للانضمام إليها، معتبراً أنه "لاستكمال المصالحات يتوجب خلق أجواء إيجابية، وليس ضربها بهدف الإعداد لأخرى جديدة."
ورأى كرم في حديث صحافي، أن "النهج الذي يعتمده التيار الوطني الحر في هذا المجال خطير"، مشدداً على أنه "ليس كل ما يطالب به باسيل له شخصياً يفيد المسيحيين، وليس كل صدام يحصل معه هو صدام مع المسيحيين". مؤكدا "ان ما يحدث هو نزاعات سياسية، لها حسابات شخصية وحزبية، لا علاقة للمسيحيين أو الدروز أو المسلمين بها".
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