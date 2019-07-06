رابطة متفرغي اللبنانية: نأمل اقرار البنود السبعة لمطالبنا في مجلس النواب

أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​، في بيان، أنها "في سياق متابعتها لمسار المطالب الواردة في النقاط السبع التي تبناها وزير التربية ​أكرم شهيب​، وزير المالية ​علي حسن خليل​ ورئيسة ​لجنة التربية​ النائبة ​بهية الحريري​ بعد التشاور مع الرؤساء الثلاثة، واكبت الهيئة جلسات ​لجنة المال​ وكثفت ​الاتصالات​ لتعديل ما يلزم من المواد قبل عرض المشروع النهائي للموازنة العامة على الهيئة العامة ل​مجلس النواب​".

ولفتت الهيئة إلى أنها "علمت بأن بعض التعديلات قد أدخلت من دون البعض الآخر، وتأمل أن تقر كامل التعديلات المطلوبة في الهيئة العامة لمجلس النواب. وبموازاة ذلك تجهد الهيئة التنفيذية لعرض وتعديل وإقرار مشروع القانون رقم 5120 المتعلق بزيادة الخمس سنوات للجميع عند احتساب المعاش التقاعدي في الهيئة العامة لمجلس النواب. كما تتابع مسار مشروع اقتراح القانون الجديد للثلاث درجات المقدم من بعض النواب والمفترض دراسته من قبل ​اللجان النيابية​"، مشددة على "تنفيذ البنود السبعة"، متمنية أن "لا تجبر على تنفيذ التوصيات التي رفعها الأساتذة في جمعياتهم العمومية في حال النكث بالوعود".