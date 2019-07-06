الاخبار: كمال النابلسي يترشّح لرئاسة الحزب القومي

ذكرت "​الاخبار​" انه عُقدت أمس جلسة "تشاورية" للمجلس الأعلى في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​، استباقاً لجلسة انتخاب الرئيس الجديد للحزب التي ستُعقد اليوم، وقد جرى تقديمها ساعةً عن موعدها الأصلي، "إفساحاً في المجال أمام المزيد من المشاورات وتقييم الأسماء"، بحسب المصادر.

وفي جلسة أمس، لم يتمّ تقديم أي طلب ترشيح رسمياً، إلا أنّ عضو المجلس الأعلى كمال النابلسي أبلغ المجلس نيته الترشح، من دون أن يلقى قبولاً من قبل رئيس المجلس الأعلى، النائب ​أسعد حردان​، الذي يُفضل أن يأتي برئيسٍ من خارج المجلس.

وبحسب المعلومات، فإنّ الأمناء الثلاثة الذين حاول حردان تسويق أحدهم لرئاسة "القومي"، وليد عبد الرحيم ويوسف كفروني وربيع الدبس، أبلغوه رفضهم الترشح، "فيحاول حالياً التسىويق لفارس سعد". بورصة الأسماء تضم عدداً من الأمناء، من دون أن يُحسم أي توجه لعدم وجود اتفاق، وقد رفض أعضاء من المجلس الأعلى أمس أي بحث بأسماء القوميين الذين من الممكن ترشيحهم، لعدم وجود طلبات رسمية بعد.