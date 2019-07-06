أبو الحسن: مفاعيل المصالحة كثيرة على الارض تتجلى بالحياة اليومية في الجبل

استغرب عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، تشكيك التيار الوطني الحر في حقيقة المصالحة وفعاليتها، مشدداً على أن مفاعيلها كثيرة على الأرض، وتتجلى بالحياة اليومية في الجبل؛ حيث الشراكة الحقيقية على المستويات كافة.
وأسف الحسن في حديث صحافي، "لوجود فريق سياسي هو فريق التيار، يرفض الاعتراف بالمصالحة؛ لأنه لم يكن طرفاً أساسياً فيها حين حصلت، لذلك قبلنا وتماشينا معهم بعقد لقاء وقداس في دير القمر، فإذا بنا نفاجأ عندها بمواقف تهدف لنكء الجراح، وأضاف، ان تجمعنا اليوم بالقوات اللبنانية والكتائب اللبنانية أفضل العلاقات التي لا تشوبها شائبة، وهما يؤكدان على ثبات المصالحة واستمراريتها،"، سائلا: "فهل تكون المشكلة بهذه المصالحة أم بالفريق الذي يهاجمها؟".
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