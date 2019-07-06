انتونوف: اجتماع بوتين بترامب يكثف الحوار حول الأمن الاستراتيجي

أكد ​السفير الروسي​ لدى ​الولايات المتحدة​ الأميركية اناتولي أنتونوف أن "لقاء الرئيسين الروسي، ​فلاديمير بوتين​ والأميركي ​دونالد ترامب​، على هامش قمة العشرين في ​اليابان​، أعطى دفعة للأمام لتكثيف الحوار بين البلدين حول ​الأمن​ الاستراتيجي"، مشيراً إلى أنه "هذا أمر مطلوب وضروري ليس فقط للعلاقات الثنائية، ولكن أيضًا للمجتمع الدولي بأسره".

واشار أنتونوف لوكالة ​سبوتنيك​ الى اننا "نفترض أنه بعد اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في أوساكا، تلقى المسؤولون الأميركيون التعليمات اللازمة من الرئيس ترامب لتكثيف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي".

ولفت إلى أن "نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي ريابكوف​ سيلتقى في جنيف يومي 17 و 18 من الشهر الجاري، مع وكيلة وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحدّ من التسلّح أندريا إل تومبسون، وسيتم خلال اللقاء بحث اتخاذ خطوات ملموسة لاستعادة الحوار بالكامل، وهو أمر مهم ليس فقط للمصالح الروسية بل للمجتمع الدولي بأسره"، مضيفاً: "الحوار بين ​واشنطن​ و​موسكو​ بشأن هذه القمة "مطلوب وضروري ومناسب".