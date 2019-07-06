"الحياة": اللواء ابراهيم مستاء من تعقيد موضوع المطلوبين بحادثة الجيل

نقلت أوساط مطلعة على تحرك المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ في قضية أحداث ​قبرشمون​ لـ"الحياة" الى أن "اللواء ابراهيم مستاء من تعقيد موضوع المطلوبين الذي كان بدا ميسرا في البداية، ما دفعه إلى القول إن ​لبنان​ "في دائرة الخطر" في افتتاحية كتبها لمجلة ​الأمن العام​".

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