أشارت مصادر مطلعة على موقف "الاشتراكي" لـ"الحياة" إلى أن "قيادة الحزب مستاءة من مواصلة التسريبات عن أن ​مديرية المخابرات​ في ​الجيش اللبناني​ أعدت لائحة من 32 محازبا لتسليمهم وهم متورطون بأحداث ​قبرشمون​، ويشكلون كافة المسؤولين الحزبيين في الجبل، فيما عهد إلى ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​ أن تتولى التحقيق"، متسائلة "عما إذا كان هناك محاولات ضغط على التحقيقات لحصر المشكلة بـ"الاشتراكي"، مضيفة: "كان تردد أن بين الموقوفين الاشتراكيين إثنان شاركا في ​إطلاق النار​ في الهواء، لكن أيا من المصادر الأمنية لم يؤكد ذلك".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحياة: "الاشتراكي" مستاء من تسريبات عن ان المخابرات ستوقف مسؤولين له بالجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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