الاخبار: بدء تعبيد أوتوستراد برج رحال الذي كان لا يزال مقطوعاً جراء العواصف قبل 6 أشهر

ذكرت "​الاخبار​" انه "بدأت شركة "الإسراء ــــ شعيتلي للتعهدات" بتعبيد أوتوستراد ​القاسمية​ ــــ ​برج رحال​ الذي كان لا يزال مقطوعاً بالردميات منذ انهيار الجبل المحاذي على مسلكه الشرقي جراء العواصف قبل 6 أشهر. الورشة سوف تقتصر على إزالة الردميات والتعبيد من دون إصلاح الخلل الذي أدى إلى انخساف الأرض وانهيار الجبل".

وتشمل الأشغال مساحة نحو تسعة أمتار من مساحة الطريق من دون الاقتراب من جانب الجبل، حيث الأرض هناك "معجونة رخوة" كما وصفها العمال، الأمر الذي يسمح بتكرار الانخساف والانهيار في عواصف الشتاء المقبلة ويهدّد بهدر الأموال التي سوف تنفقها ​الهيئة العليا للإغاثة​ من ​المال​ العام على تعبيد هذا الطريق. إذ وافق ​مجلس الوزراء​ على تخصيص مبلغ 15 مليار ليرة لمصلحة الهيئة لإصلاح الطرق التي تضررت بفعل العواصف، من ضمنها القاسمية.

وكان نائب صور ​نواف الموسوي​ قد عقد مؤتمراً صحافياً مطلع الأسبوع الجاري حول استمرار قطع الطريق، ولفت إلى أن "​لجنة الإدارة والعدل​ النيابية شكلت فور وقوع الانهيار لجنة خاصة لملاحقة المقصرين وطلبت من رئيس ​التفتيش المركزي​ أن يتحرى. وتبين أن هذا الطريق الذي سلّمه المتعهد عبر ​مجلس الإنماء والإعمار​ ل​وزارة الأشغال​، بدأت تظهر فيه الصدوع بعد 3 سنوات فقط من إنشائه. وقامت وزارة الأشغال بتغطية الصدوع" قال الموسوي. أما الوزارة فأكدت في التقرير أن الأوتوستراد مر في طريقٍ تربتها غير صالحة.