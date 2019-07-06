أوضحت مصادر مقربة من "​التيار الوطني الحر​" لـ"الحياة" أن "وزير الخارجية ​جبران باسيل​ قرر إتمام الزيارة الى ​طرابلس​ ولو كانت مختصرة، حتى لا يعطي انطباعا أنه خضع لضغوط إلغائها، من قبل القوى الطرابلسية التي عارضتها، وأنها قد تتم اليوم حيث يلتقي محازبي تياره في ​معرض رشيد كرامي الدولي​ وربما اجتمع إلى النائب ​فيصل كرامي​، على أن يكمل طريقه نحو ​الشمال​".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحياة: باسيل اكمل زيارته لطرابلس حتى لا يقال انه خضع لضغوط الغائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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