شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ندوة لـ"الصحفيين" بعنوان إنجازات الحاضر وآفاق المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، مساء اليوم السبت، ندوة لها بعنوان "إنجازات الحاضر وآفاق المستقبل"، يدير اللقاء الكاتب الصحفى محمد الشافعى.



ومن المقرر أن يتحدث فى الندوة الدكتور سعد الزنط أستاذ العلوم السياسية، لواء أركان حرب محمد زكى الألفى، جودة مبروك عميد آداب بنى سويف، المخرج الكبير جمال عبد الحميد، الشاعرة سمر الشربينى.