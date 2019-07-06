شكرا لقرائتكم خبر عن الإثنين.. "تعليم البرلمان" تناقش انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية لطلبة كليات الطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة طلب إحاطة بشأن توقف أعمال البناء منذ أكثر من عامين فى مستشفى المرحوم (ثابت ثابت) علماً بأنه المستشفى المتخصص الوحيد فى كل جامعات مصر والدول العربية فى مجال الأمراض المعدية والأوبئة حيث تم افتتاح الجزء الأول منه فقط، ولازال يتطلب المزيد من الدعم المادي، بالإضافة إلى عرض دارسة استراتيجيات وزارة التعليم والبحث العلمى لدعم الاقتصاد القومي.

وتعقد اللجنة اجتماعا يوم الإثنين لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، بشأن انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية لطلبة كليات الطب والذى نتج عنها تدنى مستوى الأطباء فى الفترة الأخيرة والأخطاء الطبية الفادحة التى تؤدى بحياة المواطن.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور إبراهيم حجازي، بشأن الإهمال البين الذى تسبب فى وفاة المواطنين نتيجة الإهمال وسوء الخدمات الطبية بمستشفى بدر الجامعى – جامعة حلوان، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب جمال آدم بشأن سد العجز فى العمالة الإدارية والمالية والفنية بجامعة الوادى الجديد، وفرج عامر بشأن تهالك مبنى كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، والدكتور كريم سالم، بشأن قرار إدارة التعليم الخاص بالوزارة بالسماح بزيادة مصروفات بعض المدارس دون معايير واضحة وموضوعية، وإنجى مراد، بشأن خطة وزارة التربية والتعليم إزاء المدارس القومية الفرنكفونية، وما موضعها من نظام التعليم الجديد.

وتعقد اللجنة اجتماعا يوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور مكرم رضوان، (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعرض تقرير وزارة التربية والتعليم عن امتحانات الصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2018/2019 فى ضوء استمرار متابعة اللجنة لعملية تطوير التعليم.