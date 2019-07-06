ترامب يواصل ضغوطه على الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- أ ش أ:

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على بنك الاحتياطي الفيدرالي في بلاده من أجل خفض أسعار الفائدة نظرا لما حققه الاقتصاد الأمريكي من قوة.

وكانت بيانات شهرية جديدة صدرت عن مكتب إحصائيات العمالة الأمريكي قد أظهرت إضافة 224 ألف وظيفة جديدة إلى سوق العمل بالولايات المتحدة خلال شهر يونيو الماضي وهو ما جاء أقوى من توقعات المحللين وبمثابة عودة قوية للاقتصاد بعد التراجع الذي شهده شهر مايو الماضي كما بينت الإحصائيات أن الأمريكيين مستمرون في البحث عن وظائف بما يضيف قوة للاقتصاد المحلي.

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وقال ترامب في تصريحات له الليلة إنه إذا قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة فسوف يتجه الاقتصاد لمستويات أعلى "بقوة الصاروخ" وهو ما شكك فيه بعض منتقديه.

ودأب ترامب على إلقاء اللوم على جيروم باول محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ، والذي اختاره ترامب بنفسه ، بسبب رفعه الفائدة في العام الماضي بينما كان الجمهوريون يسعون إلى خفض الضرائب لتعزيز الاقتصاد.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أعرب عن مخاوفه من زيادة التضخم من جراء انخفاض الفائدة ، كما شجع نواب بالكونجرس على زيادة الفائدة بصورة متدرجة بعد الانخفاضات التاريخية السابقة التي ظلت عليها منذ الأزمة المالية في 2008.