موجز العين الاقتصادي.. حقيقة أسعار البنزين والسولار في مصر

ترصد "العين الإخبارية" أبرز الأحداث الاقتصادية، خلال الساعات القليلة الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث الاقتصادية المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية، إن جميع أسعار البنزين الجديدة التي يجري تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي حاليا "لا أساس لها من الصحة".

قال مصدر مسؤول في جهاز حماية المستهلك المصري، إن حملات مكثفة يشنها الجهاز على محطات تموين الوقود بجميع المحافظات، لوقف أي تجاوزات أو محاولات لتخزين البنزين والسولار.

كشفت رابطة مصنعي الأسمنت في تركيا عن انخفاض إنتاج الأسمنت بمعدل 33%، وانخفاض مبيعاته داخل البلاد بمعدل 41%، خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

اختتمت فعاليات "المنتدى الإقليمي رفيع المستوى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول الاقتصاد الأخضر 2019"، الخميس، في المنامة، الذي أثمر مبادرات واعدة ستوفر للعالم حافزاً جديداً لمواصلة السعي نحو اعتماد الممارسات الخضراء، لتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر المستدام.

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أوقفت "أمازون" عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكي، مبيعات الكتب الورقية على قناتها التي تديرها ذاتيا في الصين، اعتبارا من الإثنين المقبل، كما ستوقف أيضاً خدماتها للبائعين من الأطراف الثالثة (نظام يسمح للمتسوق بالشراء من البائعين المحليين عبر منصة أمازون) ابتداء من 18 يوليو/تموز الجاري.

قالت الحكومة الباكستانية، التي تسعى جاهدة لزيادة الإيرادات وخفض دين عام متضخم، إنها سجلت حوالي 100 ألف من دافعي الضرائب الجدد، وتتوقع أنها جمعت حوالي 450 مليون دولار من عفو ضريبي بشأن الأصول غير المعلنة.

ناقشت اللجنة العليا المنظمة لمعرضي يومكس وسيمتكس 2020 سبل توسيع قاعدة المشاركة الدولية والمحلية في المعرضين اللذين يشكلان منصة دولية رائدة لهذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى المساهمة في نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وإطلاع المشاركين على كل جديد من تطورات وابتكارات متسارعة في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

فيما يمثل أولى ثمار الهدنة الأخيرة بين واشنطن وبكين، تستثمر عملاق التجزئة الأمريكية "وول مارت" نحو 8 مليارات يوان ما يعادل 1.17 مليار دولار أمريكي في الصين لتحديث سلاسل الإمداد والتوريد بالسوق الصينية.

كشفت بيانات رسمية في إيران عن تزايد حجم مديونية البنوك المحلية إلى نحو 58%؛ بسبب استدانتها من البنك المركزي طوال الأشهر الماضية بداية من مارس/آذار 2018.

أطلق الاتحاد الأفريقي منطقة التبادل الحر في القارة السمراء من قمة نيامي بالنيجر، التي بدأت الخميس وتستمر حتى الأحد المقبل، والتي ستشارك بها نحو 50 دولة أفريقية.