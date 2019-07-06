شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملفات هامة أمام "خارجية البرلمان" فى اجتماعها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 3 ملفات هامة على طاولة اجتماع لجنة العلاقات الخارجية، المقرر انعقاده الخميس المقبل، برئاسة النائب كريم درويش، وفق ما هو مبين فى جدول الأمانة العامة لمجلس النواب.

ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى:

ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى: 1. مناقشة العلاقات المصرية - الفرنسية بحضور نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية والوفد المرافق. 2. مناقشة العلاقات المصرية - الكندية بحضور النائب بالبرلمان الكندى السيد شريف السبعاوى. 3. استعراض أنشطة وإنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع.

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