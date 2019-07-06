رجل أمن يضطر إلى استعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص روع ساكنة العرائش

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني اضطرار موظف أمن يعمل بالمنطقة الإقليمية للشرطة بالعرائش، ليلة الخميس/الجمعة، لاستخدام سلاحه الوظيفي خلال تدخل من أجل السيطرة على شخص من ذوي السوابق القضائية، عرض حياة مواطنين ورجال الشرطة للخطر.

وكشف بلاغ المديرية، أن مصالح الأمن توصلت بإشعار عبر خط النجدة الهاتفي 19 حول قيام المشتبه فيه باعتراض سبيل المارة وتهديدهم بالعنف، كما قام بمهاجمة مقهى بحي المنار، وألحق خسائر مادية بسيارتين كانتا مستوقفتين بعين المكان.

وأضاف المصدر ذاته أن المعني عمد إلى مواجه عناصر دورية للشرطة التي تدخلت من أجل توقيفه بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض عبارة عن سيف، وهو ما اضطر معه موظف الشرطة لإطلاق رصاصتين، إحداهما تحذيرية، فيما أصابت الثانية المشتبه فيه على مستوى ساقه.

واسترسل البلاغ أن التدخل أسفر عن تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء ، مشيرا إلى انه تم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاج، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.