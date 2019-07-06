البرلمان العربي يرحب بالاتفاق السوداني بين المجلس العسكري والمعارضة

رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الجمعة، بالاتفاق الذي تم الإعلان عنه في الخرطوم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، حول تشكيل المجلس السيادي لإدارة شؤون السودان خلال المرحلة الانتقالية.

وقال السلمي في بيان له "إن البرلمان العربي يقف مع السودان لتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها، تحقيقا لتطلعات الشعب السوداني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والعيش الكريم".

واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على إقامة مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات، وإجراء تحقيق دقيق وشفاف لمختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

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ونص الاتفاق كذلك على إرجاء إقامة المجلس التشريعي، والبت في تفصيلاته إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان، تضم الكفاءات الوطنية.

والأزمة السودانية دخلت مرحلة دقيقة عقب فشل المفاوضات بين المعارضة (قوى الحرية والتغيير) والمجلس العسكري الانتقالي في مايو/أيار الماضي، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة خلال المرحلة الانتقالية.

ودخلت إثيوبيا بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد في وساطة بين الأطراف السودانية في الـ7 من يونيو/حزيران الماضي، لتقريب وجهات النظر ونزع فتيل التوتر.