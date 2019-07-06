شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يؤكد أهمية تحسين البنية التحتية للاتصالات على جذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور نضال السعيد عضو مجلس النواب، إن تحسين البنية التحتية للاتصالات، بالإضافة لتقديم خدمات متكاملة باستخدام تكنولوجيا المعلومات قد تكون اللاعب الأساسى فى الفترة القادمة.



وأضاف السعيد، فى تصريح خاص، أن إعادة هيكلة البنية التحتية واستغلالها بالشكل الملائم، مع إجراء تحسينات مستمرة وحديثة لهذه الشبكة العملاقة التى تغذى جميع مشغلى الاتصالات فى مصر، لها دور هام فى جذب المزيد من الاستثمارات.

وشدد السعيد على سرعة الانتهاء من عمليات إحلال واستبدال الكبلات النحاسية القديمة بأخرى من الألياف الضوئية (الفايبر) فى كل محافظات مصر بأقصى سرعة ممكنة، على أن يتم التنسيق الكامل بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات.