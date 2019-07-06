اليوم.. انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية لمدة 10 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- أ ش أ:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية ضعف وانقطاع المياه، اليوم السبت، عن مناطق غرب المدينة، من الساعة العاشرة صباحا ولمدة 10 ساعات.

وذكر بيان صادر عن الشركة، مساء أمس الجمعة، أنه نظرا لأعمال إنشاء كوبرى بشاير الخير والذى يتعارض مع خط المياه "قطر ٧٠٠م" أحد الخطوط الناقلة لمناطق غرب الإسكندرية بطريق القباري السريع بعد الموقف، تبدأ الشركة ترحيل الجزء المتعارض مع الكوبري.

وأضاف البيان أن أعمال الترحيل ستؤدي إلى ضعف وانقطاع المياه بالمناطق من الدخيلة وحتى الكيلو ٢١.