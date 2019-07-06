محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- أ ش أ:
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية ضعف وانقطاع المياه، اليوم السبت، عن مناطق غرب المدينة، من الساعة العاشرة صباحا ولمدة 10 ساعات.
وذكر بيان صادر عن الشركة، مساء أمس الجمعة، أنه نظرا لأعمال إنشاء كوبرى بشاير الخير والذى يتعارض مع خط المياه "قطر ٧٠٠م" أحد الخطوط الناقلة لمناطق غرب الإسكندرية بطريق القباري السريع بعد الموقف، تبدأ الشركة ترحيل الجزء المتعارض مع الكوبري.
وأضاف البيان أن أعمال الترحيل ستؤدي إلى ضعف وانقطاع المياه بالمناطق من الدخيلة وحتى الكيلو ٢١.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية لمدة 10 ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.