اعتقال مساعد مسؤول روسي رفيع بتهمة الخيانة العظمى

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ)

قضت محكمة في العاصمة الروسية موسكو باعتقال مساعد مفوض رئيس الدولة في دائرة أورال الفيدرالية، ألكسندر فوروبيوف، الموقوف يوم أمس للاشتباه بارتكابه جريمة الخيانة العظمى.

ومثل فوروبيوف أمام محكمة "ليفورتوفو" بموسكو اليوم الجمعة في إطار تحقيق سري معه في قضية الخيانة العظمى، مرتديا قناع تمويهي للوجه.

وقال فوروبيوف للمحكمة إنه يشغل المنصب المذكور وطلب تزويده بمواد التحقيق للاطلاع عليها حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية .

وقررت المحكمة إبقاء الموقوف قيد الاعتقال حتى الرابع من سبتمبر المقبل.

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ورجحت تقارير إعلامية أن قضية فوروبيوف تتعلق بنقل معلومات سرية أو التجسس لصالح دولة أجنبية، إذ إن منصبه يخول له الوصول إلى أسرار الدولة.

وقد يواجه فوروبيوف عقوبة يمكن أن تصل إلى السجن 20 عاما بموجب القانون الجنائي الروسي، إضافة إلى إلزامه بدفع غرامة قدرها نصف مليون روبل، في حال ثبوت تهمة الخيانة العظمة عليه.

وحسب المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني لدائرة أورال الفيدرالية ولد فوروبيوف في العام 1980، وعمل في حكومة مقاطعة كالينينغراد الروسية في فترة 2010-2017.

ومنذ يناير 2018، شغل منصب رئيس ديوان مساعد رئيس الدولة لشؤون الحكم الذاتي المحلي، نيكولاي تسوكانوف، وبعد نصف سنة حينما عين الأخير المفوض الخاص للرئيس في دائرة أورال (وسط البلاد) أصبح مساعدا له.