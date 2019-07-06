السعودية.. انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة



ينهي اليوم السبت، عدد من الجهات الحكومية أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة قبل الوقت المحدد لها، وذلك بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالبدء فيها منتصف الشهر الماضي.

وأشرفت وزارة المالية السعودية ممثلة بمكتب إدارة المشاريع على أعمال الصيانة الدورية، بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات ذات العلاقة.

واشتملت الأعمال على تبليط سطح الكعبة

المشرفة بالرخام، وزيادة العزل المائي، ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، وصيانة الباب، وباب الدرج الداخلي والميزاب، باستخدام أحدث التقنيات ووفق أفضل المواصفات العالمية حسب التوجيه الملكي.من جهته، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن هذه الأعمال تأتي في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها حكومة المملكة لخدمة الحرمين الشريفين،حيث يقوم مكتب إدارة المشاريع بالوزارة بالإشراف على أعمال الصيانة والتي تهتم بأدق التفاصيل، مؤكداً سعي جميع الأجهزة الحكومية الدائم إلى بذل جهود مضاعفة على مدار الساعة لراحة زوار بيت الله الحرام، وتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن.يذكر أن مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية منذ إنشائه تشرّف بتكليف خادم الحرمين الشريفين بالإشراف على عدد من المشاريع المهمة في الحرم المكي والحرم النبوي التي تجري فيهما أعمال التوسعة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن والتسهيل عليهم لأداء مناسكهم.