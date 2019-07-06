بالفيديو.. الجماهير المصرية تختار أفضل لاعبي الفراعنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفق أغلب الجماهير المصرية على اختيار 3 لاعبين من منتخب الفراعنة، كأفضل من دافع عن ألوان القميص المصري حتى الآن، في كأس الأمم الأفريقية 2019.

عدسة "العين الرياضية" استطلعت آراء عدد من الجماهير المصرية الذين اتفق أغلبهم على اختيار الجناح محمود حسن تريزيجيه، كأفضل لاعبي الفريق.

كما حضر محمد صلاح بقوة في اختيارات المصريين، بعد تسجيله هدفين من أصل 5 أهداف للفراعنة في مرحلة المجموعات.

وظهر أحمد المحمدي الذي سجل هدفين أيضاً في ترشيحات المصريين ضمن أفضل لاعبي فريق المدرب المكسيكي خافيير أجيري.