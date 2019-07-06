ضبط أكبر شحنة مخدرات في اليونان قادمة من سوريا

صادرت السلطات اليونانية ما وصفته بأكبر كمية مخدرات من نوعها يتم ضبطها في ​العالم​ قادمة من ​سوريا​، تزيد قيمتها عن نصف مليار يورو.

ولفتت وحدة الجرائم المالية إلى أن ​خفر السواحل​ وضباط ​مكافحة المخدرات​ صادروا ثلاث حاويات مليئة بالأمفيتامينات.

وشارك في العملية 20 ضابطا وتمت مصادرة 5.25 طنا من المخدر، على شكل 33 مليون قرص كبتاغون من حاويات تم شحنها من سوريا، وفق ما ذكرت وكالة "​رويترز​".

وأشارت وحدة الجرائم المالية في بيان إلى أن "هذه أكبر كمية تتم مصادرتها عالميا مما يحرم الجريمة المنظمة من عائدات تتجاوز 660 مليون ​دولار​ "587.45 مليون يورو".

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وأوضحت أن السلطات اليونانية تحاول تحديد ما إذا كانت الوجهة الأخيرة للشحنة هي ​الصين​، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل.

يذكر أن ​الكبتاغون​ هو أحد الأسماء التجارية العديدة لفينيثيلين الهيدروكلوريد، وهو مركب كيميائي ينتمي لعائلة الأمفيتامينات.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الستينيات من القرن الماضي، تم وصف هذا الدواء لعلاج فقدان الحس والاكتئاب، لكن بحلول الثمانينيات قررت المؤسسات الطبية أن أضرار إدمان الكبتاغون تفوق الفوائد الإكلينيكية وتم حظره.