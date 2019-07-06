سلطات الكويت ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان

رحبت السلطات الكويتية بالاتفاق الذي توصل إليه ​المجلس العسكري​ الانتقالي ​السوداني​ و​قوى إعلان الحرية والتغيير​. وكان قد أعلن وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لابات، خلال ​مؤتمر​ صحافي، أنّ "المجلس العسكري الحاكم وتحالف "إعلان ​قوى الحرية والتغيير​" الّذي يقود حركة الاحتجاج، اتّفقا على إقامة مجلس للسيادة بالتّناوب بين العسكريّين والمدنيّين ولمدّة ثلاث سنوات قد تزيد قليلًا".

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