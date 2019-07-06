اعتقال مساعد مسؤول روسي رفيع بتهمة الخيانة العظمى

قضت ​محكمة​ في العاصمة ​موسكو​ باعتقال مساعد مفوض رئيس ​الدولة​ في دائرة أورال الفيدرالية ألكسندر فوروبيوف، الذ يتم توقيفه يوم أمس للاشتباه بارتكابه جريمة الخيانة العظمى.

ومثل فوروبيوف أمام محكمة "ليفورتوفو" بموسكو في إطار تحقيق سري معه في قضية الخيانة العظمى، مرتديا قناع تمويهي للوجه.

ولفت فوروبيوف للمحكمة إلى أنه يشغل المنصب المذكور وطلب تزويده بمواد التحقيق للاطلاع عليها.

وقررت المحكمة إبقاء الموقوف قيد الاعتقال حتى الرابع من أيلول المقبل.

Advertisements

ورجحت ​تقارير​ إعلامية أن قضية فوروبيوف تتعلق بنقل معلومات سرية أو ​التجسس​ لصالح دولة أجنبية، إذ إن منصبه يخول له الوصول إلى أسرار الدولة.

يذكر أن فوروبيوف قد يواجه عقوبة يمكن أن تصل إلى السجن 20 عاما بموجب القانون الجنائي الروسي، إضافة إلى إلزامه بدفع غرامة قدرها نصف مليون روبل، في حال ثبوت تهمة الخيانة العظمة عليه.

وبحسب المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني لدائرة أورال الفيدرالية ولد فوروبيوف في العام 1980، وعمل في ​حكومة​ مقاطعة كالينينغراد الروسية في فترة 2010-2017.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ كانون الثاني 2018، شغل منصب رئيس ديوان مساعد رئيس الدولة لشؤون الحكم الذاتي المحلي، نيكولاي تسوكانوف، وبعد نصف سنة حينما عين الأخير المفوض الخاص للرئيس في دائرة أورال وسط البلاد أصبح مساعدا له.