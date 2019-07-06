معلوف إلى "صاحب الفيديو يلي عم بهد وبإد": "لو طرابلس بتشبهك كنت نجحت بالانتخابات"

توّجه عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​إدي معلوف​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "صاحب الفيديو المُمنتج يلّي عم بهدّ وبإد"، قائلًا: "لو ​طرابلس​ بتشبهك كنت نجحت بالانتخابات".

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه الوزير السابق ​أشرف ريفي​، مُعلِّقًا على زيارة رئيس ​"التيار الوطني الحر"​ وزير الخارجية ​جبران باسيل​ إلى ​طرابلس​.

ولفت ريفي إلى أنّ "باسيل هو "داعش" المسيحيين، وهذا البلد لا يتحمّل "دواعش" لا مسلمين ولا مسيحيين". وتوجّه ليه قائلًا: "انتبه على حالك".