معلوف إلى "صاحب الفيديو يلي عم بهد وبإد": "لو طرابلس بتشبهك كنت نجحت بالانتخابات"

توّجه عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدي معلوف، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "صاحب الفيديو المُمنتج يلّي عم بهدّ وبإد"، قائلًا: "لو طرابلس بتشبهك كنت نجحت بالانتخابات".
وكان قد انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه الوزير السابق أشرف ريفي، مُعلِّقًا على زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل إلى طرابلس.
ولفت ريفي إلى أنّ "باسيل هو "داعش" المسيحيين، وهذا البلد لا يتحمّل "دواعش" لا مسلمين ولا مسيحيين". وتوجّه ليه قائلًا: "انتبه على حالك".
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