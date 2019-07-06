النشرة: سقوط 6 جرحى بحادث سير على اوتوستراد الجنوب

افاد مراسل النشرة في صيدا عن "وقوع حادث سير مروع على ​اوتوستراد الجنوب​ بالقرب من ​النبي ساري​ ، مما ادى الى سقوط ٦ جرحى نقلوا الى ​المستشفيات​ القريبة".

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