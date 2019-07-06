افادت غرفة "التحكم المروري" عن "سقوط جريح نتيجة إصطدام ​سيارة​ بالحاجز الحديدي على اوتوستراد أنفة باتجاه شكا - المسلك الغربي و​حركة المرور​ طبيعية في المحلة".

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