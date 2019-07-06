امرأة وشاب يفشلان بمحاولة فتح باب أحد المنازل في صيدا

أفاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، بأن "إمرأة يرافقها شاب حاولا فتح باب أحد المنازل في منطقة الشرحبيل بواسطة مفك وسكين وعندما لاحظا وجود كاميرا مراقبة غادرا المكان"، مشيرًا إلى أن "صاحب المنزل تقدم بشكوى في مخفر الدرك في ​مار الياس​ ضد مجهولين".

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