شكرا لقرائتكم خبر عن إخوان كاذبون.. زوبع ينكر إساءته لأهالى سيناء بالتجسس:"مش أنا اللى قولت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الإخوانى الهارب حمزه زوبع، مقدم برنامج "مع زوبع" على شاشة مكملين الإخوانية ،عن إساءته التى وجهها بالأمس لأهالى سيناء، واتهامه لهم بالتجسس لصالح إسرائيل، وذلك بعدما نشر الخليج 365 ، تفاصيل ما ذكره فى حلقة أمس من برنامجه، باتهامه الصريح لأهالى سيناء بأنهم عملاء وجواسيس.

وخرج زوبع يكذب كالعادة، فى حلقة اليوم من برنامجه، ليبرر ويتراجع عما ذكره من إهانات لأهل سيناء، مستندا إلى تصريحات سابقة إلى محافظ الشرقية الأسبق عن أهالى سيناء بأنهم يتعاملون مع الكيان الصهيونى، قائلا:"ده كلام سابق للمحافظ وليس كلامى أنا وهو اللى قال كده وإحنا لا نتهم أهالي سيناء بشئ".

ويذكر أن حمزه زوبع ، الإعلامى الإخوانى الهارب، وجه اتهامات غاية فى الوقاحة لأهالى سيناء، زاعما أنهم يتجسسون ضد مصر لصالح إسرائيل، ويرصدون كل كبيرة وصغيرة لصالح أجهزة معينة فى إسرائيل.