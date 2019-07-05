تشييع جثمان طالب مغربي قُتل بأوكرانيا.. والأسرة تتحدث عن “العنصرية”

تم اليوم الجمعة بالقنيطرة، تشييع جثمان طالب مغربي لقي مصرعه، السبت الماضي، عقب تلقيه طعنات قاتلة بسكين، أصابته في قلبه وأردته قتيلا في الحين.

وقالت إحدى قريبات الراحل، لـ”اليوم 24″، إن الشاب كان يدرس بمدينة أوديسا الساحلية جنوبي أوكرانيا، ويتابع دراسته بالسنة التحضيرية بجامعة “البوليتيك”.

وأوضحت المتحدثة أن الراحل كان يتابع مباراة المغرب والكوتديفوار، وبعد انتهاء المباراة، اعتدا عليه طالب أوكراني، كان برفقته صديقه من البانغلاديش، ليتم توقيفهما معا.

وتؤكد المتحدثة بأن الأسرة تعتقد جازمة أن حادث الاعتداء له دوافع عنصرية، مشيرة إلى أن المصالح القنصلية التي تكلفت بنقل جثمان الضحية، أخبرتهم بأن التحقيق في الحادث مستمر، والقضاء سيقول كلمته بعد توقيف الجاني ومواطن من بنغلاديش.