“كان” 2019.. السنغال تتجاوز أوغندا وتضرب موعدا مع البنين

حجز المنتخب السنغالي، بطاقة العبور لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، بعد تغلبه اليوم الجمعة، على نظيره الأوغندي في دور الثمن، بهدف دون رد.

وتمكن ساديو ماني من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15، قبل أن يفشل اللاعب ذاته في إحراز هدف ثان لأسود التيرانغا، بسبب إهداره ركلة جزاء مع حلول الدقيقة 61، من عمر المواجهة، التي احتضنها ملعب القاهرة الدولي.

ويواجه منتخب السنغال في دور الربع، الأربعاء القادم، المنتخب البنيني، الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصائه للأسود الأطلس بركلات الترجيح، اليوم الجمعة، في مباراة انتهى زمنها الأصلي وشوطيها الإضافيين بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.