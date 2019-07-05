مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار من قبل عصابة قطاع طرق بين بني ملال وأزيلال  

لقي شخص مصرعه، صباح اليوم الجمعة، على يد عصابة مكونة من 5 أفراد ملثمين، أطلقوا النار في منطقة أغبالو على سيارة عائلية، كانت تتجه من مدينة بني ملال إلى مدينة أزيلال.

وأفادت مصادر “اليوم 24″، أنه حوالي الساعة الثانية من فجر اليوم، هاجم أفراد عصابة ملثمة إحدى السيارات العائلية، وعمدوا إلى مهاجمة فردين من العائلة، كانا قد نزلا من السيارة لقضاء حاجتهما في منطقة اغبالو.

وأضاف المصدر ذاته أن الضحايا فوجئوا بخمسة أشخاص ملثمين يحاصرونهم، ويعرضونهم لإطلاق النار، ما أدى إلى إصابة خمسيني على مستوى ركبته بطلق ناري، و”حجرة” في الرأس، تسببت في وفاته، وإصابة باقي ركاب السيارة بجروح متفاوتة الخطورة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن عناصر الدرك الملكي في المركز الترابي في أزيلال تمكنت في زمن قياسي، من إيقاف متهمين، يعتقد أن لهما علاقة بالعصابة الاجرامية، التي هاجمت ركاب السيارة العائلية، بينما لايزال البحث جاريا على باقي أفراد العصابة.

وأستنفر الحادث مختلف الأجهزة الأمنية، فيما تم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي في أزيلال، قصد إخضاعها لتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة.