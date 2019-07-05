صدمة.. فيصل فجر: ” مازال ماعرفتش شنو وقع”

لم يقوى فيصل فجر، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، على استيعاب ما وقع للمنتخب، في مباراة اليوم أمام بنين، وإقصاء “الأسود” من دور ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم التي تقام حاليا في مصر.
وفي تصريح مقتضب، في المنطقة المختلطة، قال فجر: ” ما زال ماعرفتش شنو وقع”.
وأضاف: ” غادي نحاولو ننعسو وغدا عاد يمكن نعرفو آش طرا”.
يشار، إلى أن المنتخب المغربي، قد خرج من ثمن نهائي المنافسة الإفريقية، بعد أن انهزم بضربات الترجيح أمام بنين، إثر انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.
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