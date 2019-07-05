زياش يغادر ملعب “السلام” باكيا

خرج حكيم زياش، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، باكيا من ملعب “السلام” بعد أن قدم أداءا كارثيا أمام بنين، وفشل في قيادة “الأسود” لدور ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم.

ولم يقوى زياش على مغادرة الملعب، قبل أن يتدخل مصطفى حجي، مساعد مدرب رونار، الذي أخرجه من اللعب، ومحاولا مواساته.

وضيع زياش، ضربة جزاء، في الدقيقة الأخير من المباراة، ساهمت في إخراج المنتخب من المباراة، ثم الإقصاء من دور الثمن، على يد منتخب بنيني، لم يكن مرشحا.

يشار، إلى أن المنتخب المغربي، قد خرج من ثمن نهائي المنافسة الإفريقية، بعد أن انهزم بضربات الترجيح أمام بنين، إثر انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.