بعد الإقصاء.. رونار يعلق على أداء زياش أمام بنين ويكشف سبب تنفيذه ضربة الجزاء

علق هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، عن تواضع مستوى حكيم زياش، في المباريات الأخيرة، خاصة في مباراة اليوم أمام بنين، في ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم التي تقام حاليا في مصر.

وقال رونار، في الندوة الصحفيو التي تلت المباراة: ” حكيم زياش، كان رائعا في فترة الإعداد، أنا دئما ما أثق به، لقد ساهم في تأهيلنا للمونديال، لا يجب أن ننسى ذلك، لم يكن في أفضل حالاته في المباراة الأولى، والثانية كذلك، اليوم أيضا لم يكن في يومه، هذا أيضا يدخل في كرة القدم”.

وبخصوص منحه فرصة تنفيذ ضربة الجزاء، في آخر دقيقة من المباراة، قال المتحدث ذاته إن ذلك ” راجع إلى الترتيب الذي وضعه في التداريب، وهو الأمر الذي يتم احترامه في المباريات”.