محمد صلاح جاهز لمواجهة جنوب أفريقيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أنه حسم موقف النجم المصري، محمد صلاح، من المشاركة في مباراة منتخب بلاده أمام جنوب أفريقيا، السبت، ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.
وشارك صلاح في تدريب "الفراعنة"، الجمعة، بعدما غاب عن التدريبات يوم الخميس بسبب نزلة برد.
وبذلك، أصبح نجم ليفربول جاهزا لخوض المباراة بشكل طبيعي.
وفي المقابل، تأكد غياب المهاجم المصري أحمد حسن كوكا عن لقاء جنوب إفريقيا، بسبب الإصابة.
وغاب كوكا عن المران الأخير لمنتخب مصر، بسبب إصابته بكدمة في الكاحل، تعرض لها خلال لقاء أوغندا في ختام منافسات المجموعة الأولى.
وصعد الفراعنة إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، بعدما تصدروا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، عقب الفوز على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا، على الترتيب.
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