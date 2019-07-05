أتلتيكو مدريد يهاجم برشلونة بخصوص غريزمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رد فريق أتلتيكو مدريد على تصريحات رئيس برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، حول بدء المفاوضات من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان.

وجاء في البيان، الذي تم نشره على الموقع الرسمي للنادي: "في 14 أيار/مايو الماضي، أبلغ غريزمان ميجيل أنخيل جيل ودييغو سيميوني وأندريا بيرتا بقراره بالرحيل عن النادي في نهاية الموسم".

وتابع "وفي الأيام التالية علم أتلتيكو مدريد بأن نادي برشلونة واللاعب توصلا لاتفاق في آذار/مارس الماضي، وتحديدًا في الأيام التالية لمواجهة يوفنتوس في دوري الأبطال، كما كان التفاوض (بينهما) بشأن الشروط الشخصية في منتصف شباط/فبراير".

وأضاف البيان "بالإشارة إلى تصريحات بارتوميو اليوم، نود أن نقول إن الاجتماع بين ميجيل أنخيل جيل والرئيس التنفيذي لبرشلونة أوسكار جراو قد تم بالفعل، بناءً على رغبة برشلونة، بمجرد أن تم تخفيض الشرط الجزائي في عقد اللاعب من 200 إلى 120 مليون يورو، في بداية شهر تموز/يوليو الجاري".

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وأردف "وبالتأكيد كانت استجابتنا سلبية وفهمنا أن برشلونة واللاعب لم يحترما أتلتيكو مدريد وجماهيره".

وأكمل "نتيجة لكل ذلك، طلب أتلتيكو مدريد من اللاعب وشقيقته ووكيلة أعماله، اليوم، أن يتواجد غريزمان وفقًا لتعاقده مع النادي يوم الأحد المقبل، من أجل بدء فترة التحضير للموسم الجديد مع بقية زملائه".

واختتم "من خلال هذا البيان يريد أتلتيكو مدريد أن يعرب عن غضبه الشديد، خاصة من برشلونة لحثه اللاعب على كسر عقده مع ناديه خلال الموسم، حيث كان الفريق ينافس في دوري الأبطال، وأيضًا نافس برشلونة على لقب الليغا، وهو الأمر الذي نعتبره انتهاكا لقواعد النزاهة، ومُعاداة نادينا والملايين من مشجعينا".