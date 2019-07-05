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ضبط 50 كم من الذهب في سيطرة بوابة بغداد

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اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الجمعة، عن ضبط كمية من الذهب تقدر بـ50 كيلو غرام مخفي ومهرب وبدون اوراق ثبوتية في سيطرة بوابة بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "اثناء عمليات الفحص على العجلات الداخلة الى محافظة بغداد بمنظومة فحص العجلات التابعة الى مديرية مكافحة المتفجرات في سيطرة بوابة بغداد الشعب، تم وقوع الشك والاشتباه على احدى العجلات".

واضافت انه "بعد اجراء عملية التفتيش اليدوي تبين انها تحمل مصوغات ذهبية تقدر بـ 50 كيلو غرام مخفية ومهربة بدون أي اوراق ثبوتية او موافقات رسمية"، مشيرة الى انه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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