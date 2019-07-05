ضبط 50 كم من الذهب في سيطرة بوابة بغداد

اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الجمعة، عن ضبط كمية من الذهب تقدر بـ50 كيلو غرام مخفي ومهرب وبدون اوراق ثبوتية في سيطرة بوابة بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "اثناء عمليات الفحص على العجلات الداخلة الى محافظة بغداد بمنظومة فحص العجلات التابعة الى مديرية مكافحة المتفجرات في سيطرة بوابة بغداد الشعب، تم وقوع الشك والاشتباه على احدى العجلات".

واضافت انه "بعد اجراء عملية التفتيش اليدوي تبين انها تحمل مصوغات ذهبية تقدر بـ 50 كيلو غرام مخفية ومهربة بدون أي اوراق ثبوتية او موافقات رسمية"، مشيرة الى انه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".