هيئة الاعلام مهنئة بضم بابل للائحة التراث العالمي: على وسائل الاعلام مؤازرة القرار

هنأت هيئة الاعلام والاتصالات، الجمعة، بضم بابل للائحة التراث العالمي، فيما دعت وسائل الاعلام الى مؤازرة القرار.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "تتوجه لابناء الشعب العراقي بالتهنئة لنجاح الجهود الرسمية والشعبية التي عملت بجد ومثابرة على ادراج ملف موقع بابل الاثري ضمن لائحة التراث العالمي".

واعتبرت "هذا الانجاز هو مكمل لمسيرة هذا البلد المعطاء، بعد ان انهى اروع منازلة عسكرية خرج منها منتصرا على قوى الارهاب والشر والظلام التي ارادت ان تطمس معالم حضارته التي وضعت اول حروف المعرفة الانسانية واحتضنت ارضه اقدم الحضارات".

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وتابعت "اننا في الوقت الذي نبارك هذا الجهد الوطني والنجاح، ندعو وسائل الاعلام كافة لمؤازرة هذا القرار و تعضيده اعلاميا، وحث الجهات المعنية للعمل على استكمال عناصره، واتمام تعزيز هذا القرار، ليكون انجازا نوعيا يضاف الى انجازات وانتصارات شعب لطالما تغنت الانسانية بامجاد تاريخه العريق".

وصوت أعضاء لجنة الآثار العالمية في منظمة اليونسكو، اليوم الجمعة، على إدراج مدينة بابل على لائحة التراث العالمي.