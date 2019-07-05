اعتقال ثلاثة من المتهمين بقتل نجل مدير الدفاع المدني في بغداد

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الجمعة، عن اعتقال ثلاثة من المتهمين بقتل نجل مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان في بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بمتابعة وتوجيه قائد الشرطة الاتحادية تمكنت قوة مشكلة بإشراف قائد الفرقة الاولى وبإمرة آمر اللواء الاول من القاء القبض على ثلاثة من المتهمين بقتل نجل مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان وابن شقيقه في منطقة الفضيلية شرقي بغداد".

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واضاف ان "هؤلاء هم (ج٠ص٠س) (ك٠ص٠س) (ع٠ف٠ه)"، مشيرة الى ان "اعتقالهم تمت وفق اوامر قبض قضائية حسب المادة ٤ ارهاب والصادرة من محكمة تحقيق بغداد الجديدة".

يذكر أن خمسة أشخاص بينهم نجل مدير الدفاع المدني ونجل شقيقه قتلوا، وأصيب سبعة آخرين، اول أمس الأربعاء، جراء نزاع عشائري في منطقة الفضيلية شرقي بغداد.