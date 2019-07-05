اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الجمعة، عن اعتقال ثلاثة من المتهمين بقتل نجل مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان في بغداد.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بمتابعة وتوجيه قائد الشرطة الاتحادية تمكنت قوة مشكلة بإشراف قائد الفرقة الاولى وبإمرة آمر اللواء الاول من القاء القبض على ثلاثة من المتهمين بقتل نجل مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان وابن شقيقه في منطقة الفضيلية شرقي بغداد".
واضاف ان "هؤلاء هم (ج٠ص٠س) (ك٠ص٠س) (ع٠ف٠ه)"، مشيرة الى ان "اعتقالهم تمت وفق اوامر قبض قضائية حسب المادة ٤ ارهاب والصادرة من محكمة تحقيق بغداد الجديدة".
يذكر أن خمسة أشخاص بينهم نجل مدير الدفاع المدني ونجل شقيقه قتلوا، وأصيب سبعة آخرين، اول أمس الأربعاء، جراء نزاع عشائري في منطقة الفضيلية شرقي بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال ثلاثة من المتهمين بقتل نجل مدير الدفاع المدني في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.