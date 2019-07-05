هنٱ وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، الجمعة، الشعب العراقي العظيم بمناسبة ادراج اثار مدينة بابل ضمن لائحة التراث العالمي.
وقال السهيل في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دخول هذه المدينة العريقة الى لائحة التراث العالمي سيسهم في لفت انظار العالم الى حجم الاثار العظيمة التي تدل على عمق حضارة شعبنا واصالة تراثه العظيم".
واعرب السهيل في برقية التهنئة عن ٱمله "في تكون هذه الخطوة باعثا الى مزيد من الاهتمام بهذا المنجز وضرورة التعجيل في تلبية متطلبات تنفيذ الشروط المطلوبة من اللجنة العالمية".
واكد ان "ادراج بابل في هذه اللائحة الاممية سيكون مدعاة لادراج المزيد من اثار ومعالم البلد على اللائحة الدولية بدأ بالاهوار ومعالم اثارية وحضارية اخرى يزخر بها بلدنا".
وصوت أعضاء لجنة الآثار العالمية في منظمة اليونسكو، اليوم الجمعة، على إدراج مدينة بابل على لائحة التراث العالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم يهنئ العراقيين بمناسبة دخول بابل في لائحة التراث العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.